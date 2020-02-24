أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان د. ايمان الشنقيطي، أن "وزارة الصحة اللبنانية تتابع جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، التي وصلت الى لبنان وكان على متنها مصابة بالكورونا، بشكل يومي".
وأشارت، في حديث تلفزيوني، الى "أننا نريد أيضاً حماية الفريق الطبي والصليب الأحمر ونشر الوعي بين الناس لحماية انفسهم وعائلاتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان:وزارة الصحة تتابع جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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