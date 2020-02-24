ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان:وزارة الصحة تتابع جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة

أكدت ممثلة ​منظمة الصحة العالمية​ في ​لبنان​ د. ايمان الشنقيطي، أن "​وزارة الصحة​ اللبنانية تتابع جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، التي وصلت الى لبنان وكان على متنها مصابة بالكورونا، بشكل يومي".

وأشارت، في حديث تلفزيوني، الى "أننا نريد أيضاً حماية الفريق الطبي و​الصليب الأحمر​ ونشر الوعي بين الناس لحماية انفسهم وعائلاتهم".