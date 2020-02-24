النشرة: استمرار سماع دوي انفجارات عنيفة بدمشق نتيجة التصدي السوري

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن استمرار سماع دوي ​انفجارات​ عنيفة في دمشق ناجمة عن اطلاق الدفاعات الجوية السورية صورايخ باتجاه اهداف معادية.

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