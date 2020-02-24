أعلنت الحكومة العراقية، أن "رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوي، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبحث آخر التطورات في العراق والمنطقة، وقدم بومبيو التهنئة بمناسبة التكليف بمنصب رئاسة الحكومة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".
ولفتت، في بيان، الى أنه "جرى خلال المكالمة استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، ودعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق في مختلف المجالات بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو في اتصال مع علاوي يؤكد على دعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.