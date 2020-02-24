بومبيو في اتصال مع علاوي يؤكد على دعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق

أعلنت الحكومة ​العراق​ية، أن "رئيس ​الحكومة العراقية​ المكلف ​محمد توفيق علاوي​، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ لبحث آخر التطورات في العراق والمنطقة، وقدم بومبيو التهنئة بمناسبة التكليف بمنصب ​رئاسة الحكومة​، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه ​الجديدة​".

ولفتت، في بيان، الى أنه "جرى خلال المكالمة استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، ودعم ​الولايات المتحدة الأميركية​ للعراق في مختلف المجالات بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين".