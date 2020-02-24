أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، عن "إصابة 4 فلسطينيين؛ جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة".
وشن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، غارات ضد أهداف في مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد رصده إطلاق 21 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترض 13 منها.
فيما أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، "مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية"، موضحة أن "ذلك يأتي ردا على قتل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أحد عناصرها ويدعى محمد الناعم (27 عاما)، وإصابته لـ3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: إصابة 4 فلسطينيين في الغارات الإسرائيلية على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.