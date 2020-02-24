الصحة الفلسطينية: إصابة 4 فلسطينيين في الغارات الإسرائيلية على غزة

أعلن الناطق باسم ​وزارة الصحة الفلسطينية​، ​أشرف القدرة​، عن "إصابة 4 فلسطينيين؛ جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع، وتم نقلهم إلى ​مستشفى​ الشفاء في مدينة غزة".

وشن ​الجيش الإسرائيلي​، مساء اليوم، غارات ضد أهداف في مناطق مختلفة من ​قطاع غزة​ بعد رصده إطلاق 21 ​قذيفة​ صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترض 13 منها.

فيما أعلنت "​سرايا القدس​"، ​الجناح​ العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، "مسؤوليتها عن إطلاق تلك ​الصواريخ​ تجاه مستوطنات إسرائيلية"، موضحة أن "ذلك يأتي ردا على قتل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أحد عناصرها ويدعى محمد الناعم (27 عاما)، وإصابته لـ3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع".