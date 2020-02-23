شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سعدة: حررنا "محضر" ضد منتحلى صفة نقيب الإعلاميين بالدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور طارق سعدة ، نقيب الإعلاميين، أنه تم تحرير محضر ضد أحد منتحلى الصفة يدعى ح. م بمحافظة الدقهلية لانتحاله صفة نقيب الاعلاميين بالدلتا، مضيفا أن المحضر حمل رقم 177 وأنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية أمام النيابة العامة.

وكان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قد أعلن من قبل عن رصد 50 حالة انتحال صفة إعلامى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، مضيفا أنه جارى مقاضاة منتحلى الصفة بعد تحرير محاضر ضدهم فى مباحث الإنترنت، لافتا إلى أن النقابة شكلت مرصدا إعلاميا لرصد منتحلى الصفة والكيانات الوهمية بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن المرصد يعمل بصفة يوميه في ملاحقة هؤلاء .

يذكر أن الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أكد من قبل أن النقابة انتهت من مخاطبة الوزراء والمحافظين بشأن عدم التعامل مع الكيانات الوهمية ومنتحلى المهنة، وأن النقابة جاهزة لتلقى أى بلاغات موثقة من الزملاء ضد من يمارسون المهنة بشكل مخالف للقانون واللوائح المنظمة للعمل الصحفى، مضيفًا أن مواجهة هذه الظاهرة يحافظ على سلامة وصول المعلومة للقارئ وعلى التصدى للشائعات التى تهدد استقرار البلاد.

Advertisements

وأضاف رشوان، أن النقابة بدأت إجراءات عديدة مؤخرًا لمواجهة تلك الظاهرة، كان أهمها تقديم عدد من البلاغات للنائب العام ضد الكيانات الوهمية التى تعمل بشكل مخالف للقانون، كما تقدمت النقابة ببلاغات ضد عدد من منتحلى صفة صحفى، الذين ثبت مخالفتهم وتجاوزهم فى حق المهنة، خاصة وأن البعض استخرج محررات رسمية وبطاقة الرقم القومى مدون عليها مهنة صحفى ومحرر صحفى وإعلامى، مضيفًا أن انتحال المهنة قضية جنائية يعاقب عليها القانون.

وأشار ضياء رشوان، إلى أن النقابة أرسلت من قبل إلى جميع الوزراء والمحافظين ومديرى الأمن بالمحافظات خطابات رسمية بمنع التعامل مع الكيانات الوهمية ومنتحلى المهنة، وأن يقتصر التعامل فقط مع الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين والزملاء المتدربين "تحت التمرين"، الذين يعملون فى صحف ومواقع معترف بها، مؤكدًا أنه شكل لجنة جديدة من بعض الزملاء بمجلس النقابة بمتابعة هذا الملف الهام، ومتابعة شكاوى الزملاء بشكل مستمر للقضاء على هذه الظاهرة، والحفاظ على أمن وسلامة المعلومة.