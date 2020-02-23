شكرا لقرائتكم خبر عن أمين تنظيم "مستقبل وطن": زواج القاصرات له تأثير سلبى على المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام هلال، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن الهدف من ورش العمل التى يعقدها الحزب بشكل دورى يتمثل فى نقل الفكر والثقافة لكافة ربوع الجمهورية، وذلك من خلال أعضاء الحزب والمقرات المنتشرة فى كافة المحافظات، وأن الأمر لا يقتصر على ورشة عمل فى المقر المركزى للحزب فقط، ولكن يتم نقل المعلومات والأفكار والرؤيا لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية حتى تؤتى هذه الورش ثمارها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار أحمد فوزى، تحت عنوان "الخصائص السكانية ودور المشاركة المجتمعية فى مواجهة ظاهرتى الزواج المبكر واطفال الشوارع"، وذلك بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، الدكتورة عزة فتحى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم المركزي للحزب.

وأوضح هلال، أن الحزب عقد الكثر من الورش فى حضور الوزراء المعنيين كان الهدف منها تشكيل الوعى، وذلك من خلال الوقوف على سياسات الحكومة والأمر لم يقتصر على الوعى العام فقط، مؤكدا أن زواج القاصرات له دور سلبى على المجتمع بشكل عام وليس الأسرة فقط.

وأكد أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن التصديق على عقود الزواج تعد من الثغرات فى قانون المأذونين والتى سيتم مراعاتها خلال الفترة المقبلة لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر، وذلك من خلال إجراء تعديل لتلاشى هذه الثغرة فى المستقبل.