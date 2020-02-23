طوارئ في الإسكندرية لمواجهة الطقس السيئ.. والمحافظ: نتابع الموقف لحظيًا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار وموجة الطقس السيئ.

ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، يصاحبها أمطار رعدية غزيرة ورياح وارتفاع أمواج البحر وانخفاض في درجات الحرارة.

وقال الشريف إن مسؤولي شركة الصرف الصحي متواجدون في الشارع لحظيا على مدار الساعة لمتابعة حالة الشوارع خلال الموجة الحالية، لضمان استمرار السيولة المرورية.

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وأشار إلى استمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن الساخنة المعتاد وجود تراكمات للمياه بها لحين الانتهاء الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

وأضاف الشريف، أن يجري متابعة حالة الشوارع لرصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وتحقيق السيولة المرورية.

ولفت المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة واستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.