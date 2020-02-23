​وزراء الإنتاج الحربي والكهرباء وقطاع الأعمال العام يبحثون سبل دعم التعاون مع الجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

عقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وممثلو وزارتي الخارجية والزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسحلة وممثل عن هيئة الاستثمار وممثل دار الهندسة، لبحث موضوعات التعاون المشترك مع دولة الجابون.

تم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات التعاون المشترك مع دولة الجابون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، كما تم بحث سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين الجانبين المصري والجابوني وفرص الشراكة الاستثمارية والتجارية المقترحة في مجالات الأخشاب والكهرباء والتعدين والزراعة والبنية التحتية خاصةً إنشاء ورصف الطرق، وتم التأكيد على حرص الدولة على تدعيم العلاقات مع مختلف الدول الأفريقية ومنها دولة الجابون، واستغلال فرص التعاون المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وتلبية تطلعات الشعبين.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مناقشة التكليفات الرئاسية الخاصة بالتعاون مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة والانفتاح على السوق الأفريقية، مؤكدًا حرص وزارة الكهرباء على العمل المشترك مع كافة الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم مصالح الجانبين خاصةً في مجال تطوير البنية التحتية للكهرباء وشبكات النقل لتحقيق التكامل الإقليمي والقاري ونمو الاقتصاديات الأفريقية.

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وأشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إلى نتائج زيارته لدولة الجابون خلال شهر يناير الماضي لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين، حيث أشاد خلالها الرئيس الجابوني بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر والجابون، معربًا عن تطلعه لدفع أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل الأولى برئاسة وزير قطاع الأعمال العام والثانية برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طبقًا للتكليفات الرئاسية الصادرة بذات الشأن للدراسة المستفيضة لموضوعات التعاون المشترك مع دولة الجابون.

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