​"الزراعة": ارتفاع مساحات زراعة القمح لـ3 ملايين و402 ألف فدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، تقريرًا من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بشأن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية.

وأوضح التقرير أن حالة المحاصيل الشتوية جيدة ومبشرة بالخير، بالإضافة إلى زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح لـ 3 ملايين و402 ألف و648 فدانًا، وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج وأن هناك لجانًا دورية للمرور على زراعات القمح يشارك فيها قطاع الخدمات والمتابعة مع معهد المحاصيل الحقلية ومعهد أمراض النبات ومهندسي الإرشاد الزراعي بالإضافة إلي تكليفات للمديرية بالمحافظات بالمتابعة الدورية.

وأضاف القصير أنه منذ بدء زراعة محصول القمح تم توفير جميع التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.​