اللواء المسماري: وصول أسلحة ومعدات عسكرية تركية إلى ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي ، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إنه جرى رصد أسلحة ومعدات عسكرية قادمة من تركيا إلى ليبيا عبر ميناء مصراتة البحري وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف المسماري ، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية ، " إن
وحذر المسماري من أن قوات الجيش الليبي لم ترد حتى الساعة ، مؤكدا أنها تتابع وتقيّم الموقف والتطورات على مدار الساعة.
وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، مقتل 16 عسكريا تركيا ممن يشاركون بالعمليات في ليبيا ، بالإضافة إلى 105 من المرتزقة الذين جاءت بهم تركيا إلى ليبيا.
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