اللواء المسماري: وصول أسلحة ومعدات عسكرية تركية إلى ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي ، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إنه جرى رصد أسلحة ومعدات عسكرية قادمة من تركيا إلى ليبيا عبر ميناء مصراتة البحري وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف المسماري ، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية ، " إن

وحدات الاستطلاع والاستخبارات أكدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية ، ويتم هذا الدعم بشكل علني أمام المجتمع الدولي، ويعد اختراقا للهدنة المعلنة في المنطقة".وحذر المسماري من أن قوات الجيش الليبي لم ترد حتى الساعة ، مؤكدا أنها تتابع وتقيّم الموقف والتطورات على مدار الساعة.وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، مقتل 16 عسكريا تركيا ممن يشاركون بالعمليات في ليبيا ، بالإضافة إلى 105 من المرتزقة الذين جاءت بهم تركيا إلى ليبيا.