أكد هيربرت كيكل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية ثالث أكبر الأحزاب النمساوية أن ظهور فيروس كورونا بقوة في شمال إيطاليا يتطلب من النمسا جهودًا واسعة لمنع الفيروس من دخول البلاد، موضحًا أن هذا يتطلب عملًا منهجيًا وملموسًا من جانب المسئولينفي الحكومة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وأشار كيكل -في تصريح اليوم الأحد- إلى أن وزير الداخلية كارل نيهمر ووزير الصحة ردولف أنشوبر أكدا أن النمسا مستعدة جيدًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المطلوب إجراءات أكثر حزم وشفافية لمنع هذا من الحدوث على الإطلاق.
وشدد كيكل على ضرورة استمرار تحذيرات السفر وإجراء تحديث مستمر لتقارير الإصابة الحالية وزيادة جهود الوقاية ومنع العدوى.
وأضاف كيكل أنه إذا تفاقم الوضع في إيطاليا فستكون الضوابط الحدودية الصارمة ضرورية للغاية، معتبرًا أن الاستعدادات الحالية غير كافية.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني نمساوي يطالب بقيود حدودية أكبر مع إيطاليا لمنع انتقال انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.