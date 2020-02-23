برلماني نمساوي يطالب بقيود حدودية أكبر مع إيطاليا لمنع انتقال انتشار فيروس كورونا

أكد هيربرت كيكل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية ثالث أكبر الأحزاب النمساوية أن ظهور فيروس كورونا بقوة في شمال إيطاليا يتطلب من النمسا جهودًا واسعة لمنع الفيروس من دخول البلاد، موضحًا أن هذا يتطلب عملًا منهجيًا وملموسًا من جانب المسئولين

في الحكومة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .وأشار كيكل -في تصريح اليوم الأحد- إلى أن وزير الداخلية كارل نيهمر ووزير الصحة ردولف أنشوبر أكدا أن النمسا مستعدة جيدًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المطلوب إجراءات أكثر حزم وشفافية لمنع هذا من الحدوث على الإطلاق.وشدد كيكل على ضرورة استمرار تحذيرات السفر وإجراء تحديث مستمر لتقارير الإصابة الحالية وزيادة جهود الوقاية ومنع العدوى.وأضاف كيكل أنه إذا تفاقم الوضع في إيطاليا فستكون الضوابط الحدودية الصارمة ضرورية للغاية، معتبرًا أن الاستعدادات الحالية غير كافية.