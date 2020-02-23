النمسا ترسل 27 طن مساعدات طبية إلى الصين لمواجهة كورونا

أرسلت النمسا، اليوم الأحد، أكثر من 27 طن من المواد الطبية في طائرة بضائع أوروبية مشتركة من فيينا إلى مدينة ووهان في الصين للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر - في تصريح اليوم من
وأشار إلى حرص النمسا على التضامن مع الصين وبالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية من أجل توفير إمدادات إغاثة مهمة تساعد في الحد من انتشار الفيروس.
ووأضاف الوزير أن المساعدات تشمل أقنعة التنفس والقفازات الطبية ونظارات السلامة والمطهرات، كما تم توفير إمدادات إغاثة إضافية (مثل بدل الوقاية) من قبل دول التشيك والمجر وسلوفينيا، لافتا إلى أنه تم تجهيز الطائرة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والصليب الأحمر النمساوي والسفارة الصينية ومطار فيينا.
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