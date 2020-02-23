العراق: مقتل انتحاريين اثنين بعد محاصرتهما في ديالي

قالت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- إن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة كانت تقوم بمهمتها في ناحية بهرز بالتحديد قرية الخوالص لوجود معلومات عن أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي هناك. معلومات عن أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي هناك. وأضافت الخلية أن "خلال عملية الدهم والتفتيش حدثت مواجهات بين القوات الأمنية وعناصر "داعش" ما أدى إلى قتل إرهابي انتحاري حيث انفجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه وقد احتوى على مادة TNT، وبعد التفتيش تم العثور على إرهابي ثاني وتمكَّنت القوة المنفذة للواجب من قتله". وعناصر "داعش" ما أدى إلى قتل إرهابي انتحاري حيث انفجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه وقد احتوى على مادة TNT، وبعد التفتيش تم العثور على إرهابي ثاني وتمكَّنت القوة المنفذة للواجب من قتله".

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