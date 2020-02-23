سوريا: قوات النظام تسيطر على قريتين في إدلب وتركيا تنشئ نقطتين في المنطقة

سيطرت قوات النظام السوري مدعومة بالمليشيات الموالية لها والطيران الروسي، مساء اليوم الأحد، على قريتين جنوبي إدلب، شمال غربي سورية، فيما أنشأت القوات التركية نقطتين جديدتين في المنطقة.



ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر محلية "إن القوات سيطرت بعد مواجهات مع الفصائل العسكرية على قرية الشيخ دامس، جنوب غربي معرة النعمان، وقرية حنتوتين، غربها".



وأوضح أن القريتين تعتبران بوابة للمدن والبلدات الواقعة غربي معرة النعمان والتي أهمها كفرنبل وكفرسجنة ومنطقة جبل شحشبو جنوباً.



وبهذا التقدم، يبدو أن قوات النظام بدأت معركة جديدة بهدف السيطرة على منطقة جبل شحشبو والجزء الجنوبي من جبل الزاوية، الذي ما زالت تسيطر عليه الفصائل العسكرية.



وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا" أن العملية العسكرية على هذا المحور أسفرت عن تدمير ثلاث عربات لمن وصفتهم بـ"الإرهابيين" ومصادرة ذخائر وعتاد كانت بحوزتهم.



كذلك أعلنت "الجبهة الوطنية للتحرير"، التابعة للجيش الوطني، مقتل وجرح العشرات من عناصر قوات النظام، إثر صدّ محاولة تقدم لهم على محور قرية رويحة في ريف إدلب الجنوبي.



وقالت هيئة تحرير الشام، عبر وسائل إعلامها، إن عدداً من عناصر المليشيات الروسية قتلوا وجرحوا في مواجهات معها خلال محاولتهم التقدم على قرية الشيخ دامس.



وكانت القوات قد أطلقت صباح اليوم معركة في ريف إدلب الجنوبي، بعد أن كثّفت الطائرات الحربية والمدفعية وراجمات الصواريخ القصف على المنطقة.



وأفادت مصادر محلية "بأن قصفاً من سلاح الجو الروسي والتابع لقوات النظام استهدف محيط مرور رتل للقوات التركية في منطقة جبل الزاوية".



وكان الرتل قد دخل، صباح اليوم الأحد، من نقطة كفرلوسين على الحدود السورية التركية، متوجهاً إلى جبل الزاوية حيث تعرض محيط مروره في قرية إحسم للقصف، ما دفعه للتراجع.



إلى ذلك، أنشأ الجيش التركي نقطة عسكرية داخل قرية سرجة في جبل الزاوية وأخرى على أطرافها الجنوبية بعد أن استقدم إليهما دبابات وناقلات جند على متنها جنود مشاة.



وبذلك يرتفع عدد النقاط التركية في الشمال السوري إلى 38، منها نحو 10 تحاصرها قوات النظام في أرياف حماة وإدلب وحلب.



المصدر: العربي الجديد