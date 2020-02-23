كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة فلسطينين جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينين، مساء اليوم الأحد، جراء غارة إسرائيلية شنها طيران الاحتلال على حي التفاح شرقي قطاع غزة، وفقًا لفضائية سكاي نيوز بالعربية.
وأفادت الصحة في قطاع غزة، بإصابة 4 مواطنين فلسطينين بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وقررت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل تعطيل الدوام المدرسي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، بسبب القذائف الصاروخية من قطاع غزة.
هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، غارات على أهداف في قطاع غزة، وقال الجيش: إن "غاراتنا استهدفت مواقع تابعة لجماعة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".
وأفاد شهود عيان: بتجدد إطلاق قذائف من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل، ووجود انفجارات مدوية في شمالي قطاع غزة.
كما أطلقت قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، في وقت سابق من مساء اليوم، وإنطلقت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، وتم إطلاق نحو 20 صاروخًا من القطاع باتجاه إسرائيل، وأدى ذلك إلى إعلان بلدية عسقلان أنها تقرر فتح الملاجئ العامة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في وقت سابق، أن قوات الاحتلال أطلقت النيران على الشبان قرب السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس، وسط قطاع غزة.
وازدادت وتيرة الهجمات الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، التي لقيت ترحيبا إسرائيليا وتنديدا فلسطينيا وعربيا.