كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة فلسطينين جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينين، مساء اليوم الأحد، جراء غارة إسرائيلية شنها طيران الاحتلال على حي التفاح شرقي قطاع غزة، وفقًا لفضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأفادت الصحة في قطاع غزة، بإصابة 4 مواطنين فلسطينين بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقررت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل تعطيل الدوام المدرسي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، بسبب القذائف الصاروخية من قطاع غزة.