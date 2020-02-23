كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة الكویتیة: وصول ما يزيد عن 800 مواطن من إيران إلى البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند، مساء الیوم الأحد، بوصول الدفعة السادسة من طائرات إجلاء المواطنین الكویتیین القادمین من إيران إلى البلاد، وتجاوز عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 800 مواطن كویتي، حسب ما وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد السند على أن "جمیعهم بخیر ولم تبد هناك أي أعراض تفید بالإصابة بأمراض معدیة، ولم تكن هناك أي حالات مشتبه في إصابتها بفیروس كورونا"، موضحًا أن "هناك إجراءات احترازیة اتخذتها الوزارة مع الركاب العائدین من إیران منذ الیوم الأول وإجراءات في الطائرة قبل الوصول إلى الكویت، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذت فور وصولهم إلى مطار الكویت".

Advertisements

كما لفت إلى أن "من الإجراءات التي اتخذت في الطائرة ملء ورقة الإفصاح الصحي أو الإقرار الطبي بالمعلومات، التي تخص الراكب لاسیما المعلومات الصحیة وأرقام التواصل".

وكشف أن "ورقة الإفصاح تضمنت طلب معلومات عن أي أعراض في الأیام السابقة كارتفاع في درجة الحرارة أو أي بوادر لأمراض معدیة"، مشيراً إلى "وجود الكامیرات الحراریة في جميع منافذ الكویت".

وتابع المسؤول الكويتي: "الكامیرات الحراریة لیست تشخیصیة لفیروس كورونا فقط، إنما تعطي انطباعًا أو مؤشرًا لكشف بوادر الإصابة بأي أمراض فیروسیة تحدیدا كارتفاع درجة الحرارة".