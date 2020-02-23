بعد اشتداد الصراع بين أنقرة ودمشق..أين الولايات المتحدة من الملف السوري

سياسة مهتزة

"لم نعد نصدق امريكا بشكل كامل والثقة الجزئية لا تجلب الضمان والأمان" بتلك الكلمات وصف إبراهيم كابان، الباحث الكردي ورئيس موقع الجيوإستراتيجي الموقف الأمريكي الحالي داخل الأزمة السورية، لاسيما بعد اندلاع الحرب المباشرة بين تركيا والنظام السوري، مبينًا إن روسيا دفعت تركيا لاحتلال سري كانيه وكري سبيه من اجل ابعادها عن امريكا وامريكا ستسخن الازمة في ادلب من اجل ابعاد تركيا عن روسيا، مبينًا أن تركيا واردوغان أصبحا بيضة القبان لكل من القطبان المتنافسان.

وأكد كابان لـ"الخليج 365"، أن امريكا ليست لها استراتيجية في سوريا وهذا هو ما أكدته زيارة جيفري في اقليم كوردستان وفي روجافا، مشيرًا إلى أن بقاء ادارة ترامب تعني لا يمكن ان نثق بأمريكا ابدًا وان هاجمت تركيا الان كوباني او درباسية فلن تمنع امريكا ذلك، لأن السياسة الأمريكية كلها مؤقتة للاسف وهذا ما يخيف دائمًا بعكس السياسات الروسية الواضحة في الاتفاق مع الجميع ضد الكورد.

وتطرق الباحث الكردي ورئيس موقع الجيوإستراتيجي، إلى استنجاد تركيا بحلف الناتو ومدى استجابته لها، موضحًا أن امريكا وحلف الناتو هم حماة تركيا، وكل فعل قامت بها تركيا انما بدعم حلف ناتو، ودون ناتو ودون الدعم الأمريكي تركيا في وضع يرثى له لهذا فإن الناتو وامريكا سينقذان اردوغان كما هي العادة.

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