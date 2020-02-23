كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارات إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، غارات على أهداف في قطاع غزة، وفقًا لفضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن غاراتنا "استهدفت مواقع تابعة لجماعة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة". وأفاد شهود عيان: بتجدد إطلاق قذائف من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل، ووجود انفجارات مدوية في شمالي قطاع غزة. Advertisements

هذا وأطلقت قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، في وقت سابق من مساء اليوم، وإنطلقت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، وتم إطلاق نحو 20 صاروخًا من القطاع باتجاه إسرائيل، وأدى ذلك إلى إعلان بلدية عسقلان أنها تقرر فتح الملاجئ العامة.