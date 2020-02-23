كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: إصابة 4 أشخاص بـ"كورونا" بعد إجلائهم من سفينة سياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير أطباء المملكة المتحدة البريطانية كريس ويتي، في بيان عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الأحد، إن "الفحوص أثبتت إصابة 4 مسافرين بفيروس كورونا، عقب إجلائهم من السفينة السياحية الموبوءة (دياموند برنسيس) في اليابان".

وأضاف ويتي: أن "الفحوص أثبتت إصابة 4 أشخاص جدد في إنجلترا بفيروس "كوفيد - 19"، مما يرفع إجمالي عدد الحالات في المملكة المتحدة إلى 13 حالة، وانتقل الفيروس للمصابين في السفينة السياحية الموبوءة، ويجري نقل المرضى من أرو بارك إلى المراكز المتخصصة بخدمة الصحة الوطنية".

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