كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثالثة.. زلزال بقوة 5,9 ريختر يضرب الأراضي الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب محافظة أذربيجان غربي إيران، زلزال للمرة الثالثة مساء اليوم الأحد، بلغت قوته 5,9 درجة على مقياس ريختر، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأعلن رئيس قسم الخدمات الطبية الطارئة في مدينة خوي الإيرانية مجتبى كماري، "ارتفاع عدد المصابين في إيران نتيجة الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية، ارتفع إلى 75".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت في وقت سابق، بأن 25 شخصًا أصيبوا جراء الزلزال.

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وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في وقت سابق، وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إثر الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية، صباح اليوم، لافتاً إلى أن هناك مواطنون أتراك مازالوا عالقين تحت الأنقاض.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قد أعلن في وقت سابق، أن زلزالًا قوته 5,7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم.

ونقل المرصد الأوروبي لرصد الزلازل أن "هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت غرب إيران، على بعد 141 كيلو مترا من تبريز"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".