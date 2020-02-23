العراق: قتيل و12 إصابة في مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرح مصدر طبي عراقي، اليوم الأحد، أن هناك متظاهرًا قتل وأصيب 12 آخرون بجراح، في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين وسط بغداد.

وقال مصدر في دائرة صحة الرصافة طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن "قوات الأمن فتحت النيران على المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة 12 آخرين بجروح". وأوضح المصدر أن "فرقا طبية نقلت المصابين على الفور إلى المستشفى".

(أ ب)

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها كانون الأول/ ديسمبر 2019، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.