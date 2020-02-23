جوازات السفر البريطانية تستعيد لونها الأزرق

لندن ـ وكالات: قالت وزارة الداخلية البريطانية إن بريطانيا ستبدأ في العودة لاستخدام جوازات السفر التقليدية ذات اللون الأزرق الشهر المقبل بدلا من جوازات سفر الاتحاد الأوروبي ذات اللون العنابي والمستخدمة منذ عام 1988. وتمثل العودة لاستخدام جوازات السفر الزرقاء إحدى نقاط الفخر لبريطانيين كثيرين صوتوا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى عام 2016 حتى على الرغم من أن شركة فرنسية هولندية هي التي ستتولى إعداد جوازات السفر الجديدة. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل ” بالعودة إلى التصميم الأزرق والذهبي المميز، سيتم ربط جواز السفر البريطاني مرة أخرى بهويتنا الوطنية”.

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير وسيتم تطبيق جواز السفر الجديد بشكل تدريجي ابتداء من أول مارس آذار. وابتداء من منتصف 2020 ستكون كل جوازات السفر الجديدة زرقاء. وقالت وزارة الداخلية إن الغلاف الأزرق يمثل عودة للشكل الأصلي لجواز السفر البريطاني الذي استخدم اللون الأزرق لأول مرة في 1921.

من جهة أخرى، قالت رئاسة الوزراء في بريطانيا إنها ستؤكد رغبتها في التوصل لاتفاق تجاري على غرار اتفاق كندا مع الاتحاد الأوروبي لدى بدء المحادثات الرسمية الشهر المقبل. وسيلتقي الوزراء غدا الثلاثاء للتوقيع على وثيقة تفويض تجاري رسمية ستحدد أهداف بريطانيا التفاوضية قبل نشرها يوم الخميس.

وقال مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داوننج ستريت في بيان إن “المملكة المتحدة أوضحت عدة مرات وستؤكد رغبتها في التوصل لاتفاق على غرار اتفاق كندا”. وبدأ سريان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكندا بشكل مؤقت في 2017 ويستبعد معظم الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين الجانبين ولكنه لا يفعل شيئا يذكر لتسهيل التجارة في الخدمات المالية وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة للاقتصاد البريطاني.