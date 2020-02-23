أفادت وزارة الصحة أمس أن دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية ليست من الدول التي سيطبق على القادمين منها الحجر الصحي.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة بأنه في ضوء اتساع الرقعة الجغرافية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ على المستوى العالمي والإقليمي التي شملت العديد من الدول، فإن وزارة الصحة توصي بتجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بمرض فيروس كورونا 2019 وهي جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة و الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تفيد وزارة الصحة بأنها وفي إطار إجراءات الصحة العامة ومكافحة العدوى فسوف تقوم بتطبيق الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي على المسافرين القادمين من الدول المذكورة أعلاه لمدة أربعة عشر يوما.

وتنصح الوزارة بضرورة التواصل مع مركز الاتصال بوازرة الصحة (24441999) للاستفسار قبل السفر خارج السلطنة لحضور التجمعات والمناسبات الدينية والاجتماعات و المؤتمرات الدولية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: الحجر الصحي لن يطبق على القادمين من الإمارات ومصر ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.