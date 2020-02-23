كابول ـ د ب أ: ذكر مصدر أفغاني امس أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني يعتزم أداء اليمين الدستورية رئيسا لأفغانستان يوم الخميس المقبل. وقالت قناة “طلوع نيوز” التلفزيونية الأفغانية إن القصر الرئاسي أكد أيضا أن غني سيؤدي اليمين في الأيام المقبلة. ومنحت لجنة الانتخابات المستقلة شهادة للرئيس الحالي، أشرف غني، الذي تم إعلانه يوم الثلاثاء الماضي فائزا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي. وأثار الإعلان ردود فعل قوية من منافسي غني، الكثير منهم رفضوا بالفعل نتائج الانتخابات ووصفوها بأنها “مزورة”.وذكرت اللجنة أن النتائج النهائية للانتخابات تشير إلى أن الرئيس أشرف غني حصل على أعلى نسبة من الأصوات وهي 6ر50 بالمئة من إجمالي 923592 صوتا. ورفض منافسو غني نتائج الانتخابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لأفغانستان الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.