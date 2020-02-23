"النواب الليبي" يشكل لجنة حوار جنيف.. ويضع شروطا لعملها

أعلن مجلس النواب الليبي، الأحد، تشكيل لجنة الحوار السياسي للمشاركة في المفاوضات المزمع إجراؤها خلال الفترة المقبلة بمدينة جنيف بسويسرا.

وأوضح المجلس، في بيان، أن اختيار لجنته التي ستمثله في الحوار السياسي المزمع عقده في العاصمة السويسرية جنيف برئاسة النائب الأول للمجلس أحميد حمد علي حومة وبعضوية 17 عضواً.

واشترط مجلس النواب الليبي على اللجنة المشاركة في الحوار السياسي، التقيد بالثوابت التي أقرها في قراره رقم 17 لسنة 2020 وعدم اتخاذ أي قرار أو موقف أو التوقيع على أية وثيقة أو اتفاق إلا بعد الرجوع له.

Advertisements

كما ضمت لجنة الحوار السياسي، النائبة سلطنة المسماري والنائبة صباح جمعة الحاج.

وتستضيف مدينة جنيف السويسرية المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة بحضور ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة التابع لما يعرف بحكومة الوفاق 13 عضوا، و14 آخرين مستقلين يختارهم غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا.



واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى، واتفق المشاركون على تعزيز الهدنة في ليبيا، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

يذكر أن ما يعرف بحكومة الوفاق برئاسة السراج، أعلنت مساء الثلاثاء الماضي، تعليق مشاركتها في المحادثات العسكرية في جنيف، بعد فضح الدعم التركي لها بالأسلحة والعتاد والمرتزقة والإرهابيين الأجانب.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد أشار إلى أن عمليات توريد السلاح لا تزال مستمرة بخلاف تدفق المرتزقة الأجانب، وقد تم تسجيل نحو 150 خرقا منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي.