العراق يمدد قرار حظر دخول الإيرانيين للبلاد 15 يوما

قررت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الأحد، تمديد قرار منع دخول الإيرانيين إلى البلاد لمدة 15 يوما وذلك على خلفية فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) ذكرت الهيئة في بيان لها أنه تقرر تمديد منع دخول الوافدين من إيران للعراق لمدة 15 يوما، ومنع سفر العراقيين لطهران لنفس الفترة.

يشار إلى أن هيئة المنافذ الحدودية أعلنت في وقت سابق، اتخاذ إجراءات عدة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة منع دخول الإيرانيين إلى العراق لمدة ثلاثة أيام.

وأكدت الهيئة أن اللجنة الوزارية بشأن مواجهة كورونا عقدت اجتماعا واتخذت جملة من القرارات منها منع دخول المسافرين الإيرانيين من المنافذ الحدودية كافة.

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واستثنى القرار المسافرين العراقيين لحين الوقوف على آخر المستجدات، وكذلك ضمان استمرارية دخول البضائع من المنافذ الحدودية كافة.

كما شدد الاجتماع على إخضاع العراقيين العائدين من إيران لإجراءات وزارة الصحة.

وتحولت حدود إيران لمناطق محاصرة بعد إغلاق 5 دول مجاورة لها معابرها وعلقت الرحلات معها ذهابا وإيابا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بعض أنحاء البلاد.

وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، للتلفزيون الرسمي، إن البلاد تأكدت من 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 43، فضلا عن 8 وفيات.

وفقا للمتحدث الإيراني، كانت معظم الإصابات بالفيروس في مدينة قم، التي تبعد 120 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة طهران.

وتسجل إيران ثاني أعلى معدل وفيات بعد الصين، نتيجة إصابات بفيروس كورونا المعروف علميا باسم (كوفيد - 19).