وفد أمريكي إلى إسرائيل لترسيم خرائط الضفة الغربية

خرائط فلسطين قبل وبعد تغول الاحتلال على أراضيها

يبدأ وفد أمريكي زيارة إلى إسرائيل، خلال الساعات المقبلة، لترسيم خرائط وحدود الضفة الغربية وذلك طبقا لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية المسؤولة عن ترسيم حدود الضفة الغربية ستبدأ اجتماعاتها بعد أيام.

وقالت محطات التلفزة الإسرائيلية إن الوفد الأمريكي يضم السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان ومساعده أرييه لايتستون والمستشار في مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي سكوت ليث.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الطاقم الإسرائيلي يضم السفير الإسرائيلي في واشنطن رون ديرمر والقائم بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رونين بيرتس ووزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين.

Advertisements

وكان نتنياهو، وعلى غير عادة تشكيلة مثل تلك اللجان، استثنى الجيش الإسرائيلي من عضوية اللجنة.

وكانت واشنطن أعلنت أنها تريد للجنة الإسرائيلية- الأمريكية المشتركة الاتفاق على خرائط الضفة الغربية قبل أن تضم إسرائيل أي جزء من الضفة.



وتسمح خطة "صفقة القرن" الأمريكية لإسرائيل بضم مساحات بالضفة الغربية تصل إلى نحو 30% من مساحة الضفة بما يشمل غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية ومساحات واسعة من الأراضي في محيطها.

وطبقا لـ"صفقة القرن" فإن ثمة أراضي فلسطينية في الضفة الغربية ستمنع إسرائيل من مصادرتها أو إقامة مستوطنات عليها لمدة 4 سنوات.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت دعا إلى الشروع فورا بضم أجزاء من الضفة الغربية ولكن واشنطن أصرت على عدم الضم قبل الاتفاق على الخرائط من قبل اللجنة الأمريكية-الإسرائيلية المشتركة.