زيادة مرتقبة في أسعار البنزين.. خسائر أردوغان تداويها آلام الأتراك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل حكومة العدالة والتنمية لهثها وراء أوهام رجب طيب أردوغان، فتندفع في ميدان التدخلات الخارجية وفتح جبهات جديدة غير محسوبة التكاليف يدفع ثمنها الشعب التركي.

ملك تشتين كايا.. أم تركية تسقط شرعية أردوغان

أردوغان يقر بإرسال "مرتزقة" سوريين موالين لتركيا إلى ليبياالأتراك الذين لم يتعافوا بعد من أزمة اقتصادية طاحنة لم تجد الحكومة أمامها سواهم لتعويض خسائر الرئيس، وآخرها فرض زيادة في أسعار البنزين بمقدار 16 قرشا ليصل سعر لتر البنزين من 6.67 قرش إلى 6.83 قرش، أي ما يعادل 1.11 دولار للتر الواحد.

في نوفمبر الماضي بلغ التضخم زيادة تقدر بـ10.56% عن عام 2018 والبطالة ارتفعت 14%، والليرة التركية تخطت قيمتها الـ6 دولارات وأسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 64.2% خلال عام واحد، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة سوى 4% فقط.

أزمة اقتصادية تتفاقم يوما تلو الآخر أمام فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها إلا عند الشعب.

