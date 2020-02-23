محاولات «مصرية-أمريكية» لإعادة الهدوء لقطاع غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

أفاد مصدر دبلوماسي، مساء الأحد، أن القاهرة والأمم المتحدة تتحدثان مع جميع الأطراف المعنية في محاولة لاستعادة الهدوء.

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وفى وقت سابق من اليوم، أطلق من قطاع غزة عددا من الصواريخ بإتجاه المدن الإسرائيلية ردّا على التنكيل بجثة أحد الشباب الفلسطينين صباح اليوم.

وأعلنت سرايا القدس مسئولياتها عن القصف، مؤكدة انه جاءا ردا على التنكيل بجثة الشاب الفلسطينى.