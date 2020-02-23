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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محاولات «مصرية-أمريكية» لإعادة الهدوء لقطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
أفاد مصدر دبلوماسي، مساء الأحد، أن القاهرة والأمم المتحدة تتحدثان مع جميع الأطراف المعنية في محاولة لاستعادة الهدوء.
وفى وقت سابق من اليوم، أطلق من قطاع غزة عددا من الصواريخ بإتجاه المدن الإسرائيلية ردّا على التنكيل بجثة أحد الشباب الفلسطينين صباح اليوم.
وأعلنت سرايا القدس مسئولياتها عن القصف، مؤكدة انه جاءا ردا على التنكيل بجثة الشاب الفلسطينى.
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