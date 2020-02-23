مقتل 7 مدنيين في زلزال ضرب الحدود التركية الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

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أعلنت وزارة الداخلية التركية وفاة 7 أشخاص جراء زلزال قوته 5.7 درجات ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.



وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح الأحد، وكان على عمق 5 كيلومترات.

ويذكر أن الضحايا بينهم 3 أطفال، وما زال هناك مواطنون أتراك تحت الأنقاض".