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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 7 مدنيين في زلزال ضرب الحدود التركية الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الداخلية التركية وفاة 7 أشخاص جراء زلزال قوته 5.7 درجات ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح الأحد، وكان على عمق 5 كيلومترات.
ويذكر أن الضحايا بينهم 3 أطفال، وما زال هناك مواطنون أتراك تحت الأنقاض".
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