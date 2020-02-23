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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفغانستان تغلق حدودها مع إيران بسبب «كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
أغلقت أفغانستان حدودها مع إيران، على خلفية تنامي حالات الإصابة بفيروس "كورونا".
وأعلن مجلس الأمن القومي في أفغانستان، اليوم الأحد، أن الحكومة حظرت مؤقتا الرحلات بين أفغانستان وإيران لمنع انتشار الفيروس في البلاد.
وأوضح المجلس، في بيان صدر إثر إعلان السلطات الإيرانية، وفاة ثلاث حالات جديدة بالفيروس، أن قرار حظر السفر مؤقتا إلى إيران ومنها، برا وجوا اتخذ من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا في أفغانستان، حيث لم تسجل أية إصابة حتى الآن.
وفي رد فعل آخر، أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أن حكومته ستتخذ، خلال اجتماع طارئ، قرارا بإغلاق الحدود مع إيران وتعليق الرحلات الجوية بين البلدين لمدة أسبوعين.
وأوضح باشينيان، أن القرار سيتم اتخاذه بناء على إحدى مواد "قانون حدود الدولة" التي تقضي بغلق الحدود الوطنية تحسبا لدخول فيروسات من الخارج إلى أراضي البلاد.
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