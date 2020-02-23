شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العربية: وزير الخزانة الأميركي يشيد بجهود السعودية في محاربة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات خاصة

أشاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، بجهود المملكة في محاربة الإرهاب، وفقا لما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل.

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وفي وقت سابق، أشاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وتعاونها الوثيق في مكافحة الإرهاب ، وبالخطوات التي تتخذها الإمارات في هذا الشأن.

وأكد منوتشين على ضرورة أن تتنبه جميع دول العالم من جهود إيران لاستغلال المؤسسات المالية للدول الأخرى لتبادل العملات وتمويل الجهات الإرهابية الفاعلة في الحرس الثوري الإيراني.

ويأتي هذا في وقت أدرجت فيه الإمارات العربية المتحدة 9 كيانات وأفراد إيرانيين على قائمة الإمارات لداعمي الإرهاب.