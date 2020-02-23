شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "العربية" تبعد مثنى الرمحي اسبوعين عن الظهور بسبب نوبة ضحك شديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻟﻤﺬﻳﻌﺔ ﻗﻨﺎﺓ "ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺮﻣﺤﻲ ﻭﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﺔ ﺿﺤﻚ ﻫﻴﺴﺘﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺑﺚ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ .

Advertisements وتحدث ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻞ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﺭ ﻣأرب ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻳ ﺴﺘﺘﻮﻟﻰ ﺍﻧﺸﺎﺋﻪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻒ ﻓﻲ ﺻﺤﺮﺍﺀ ﻗﺎﺣﻠﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺎﻟﻤﺬﻳﻌﺔ ﺗﻐﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺤﻚ. ﻭﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ﻭﺗﺮﺩﺩﺕ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﺓ ﻗﻨﺎﺓ " ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﻗﺮّﺭﺕ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺮﻣﺤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻣﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "العربية" تبعد مثنى الرمحي اسبوعين عن الظهور بسبب نوبة ضحك شديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.