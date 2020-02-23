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روسيا تطالب السائقين بالإبلاغ عن أي صيني يركب معهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

كشفت وسائل إعلام روسية عن استهداف السلطات لأي وافد صيني إلى البلاد، مطالبة السائقين بالإبلاغ عن أي مواطن صيني يطلب منهم توصيله إلى أي مكان وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اليوم الأحد، إن سائقي الحافلات في موسكو، يتحدثون فيما بينهم، حول ما يجب عليهم فعله إذا رصدوا ركابًا قد يكونوا من الصين يركبون معهم في العاصمة موسكو.

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وأشارت الوكالة إلى تقارير أوردتها وسائل إعلام روسية أن هناك مصدر من مشغل النقل العام في موسكو أعطى يوم الأربعاء الماضي تعليمات للسائقين بالاتصال بهم إذا استقل المواطنون الصينيون حافلاتهم.

وطلبت شركة النقل المملوكة للدولة "Mosgortrans" في رسالة بريد إلكتروني تم تسريبها، من أصحاب شركات النقل إخطار الشرطة إذا استقل معهم أي راكب صيني، فيما نفت الشركة هذا الأمر ووصفته بأنه مزيف.

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا سجلت إصابات بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من الصين، وسط اتهامات بأنها اتبعت إجراءات تمييزية لمنع الفيروس من الانتشار.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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