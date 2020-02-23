الحوثيون يمنعون تواجد المطربين والعازفين في الأعراس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

منعت ميليشيات الحوثي إدخال المطربين والعازفين في الأعراس بمديرية كحلان عفار بمحافظة حجة، شمالي اليمن، باعتبار ذلك ”نهيا عن المنكر“.

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وتداول نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي، وثيقة رسمية، من قبل المكتب الإشرافي لمديرية كحلان بمحافظة حجة، تنص على منع إدخال المغنين والعازفين عازفي الأرج“ في الأعراس في المديرية.

وجاء تسريب هذه الوثيقة بعد نشر وثيقة في أواخر العام الفائت 2019، تمنع أصحاب محال الحلاقة من تقديم أشكال الحلاقة الشبابية وقصات الشعر الحديثة، معتبرة أنها ”تخالف الشرع الإسلامي“.

ومع بداية العام الجاري، نفذت عناصر مسلحة تتبع الميليشيات الحوثية، حملة واسعة ضد صالونات الحلاقة في صنعاء لمنع قصات الشعر الشبابية.