شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقب إطلاق الصواريخ.. نتنياهو بطريقه لجلسة مشاورات أمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بطريقه لجلسة مشاورات أمنية طارئة في مقر وزارة الجيش، وذلك عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وكانت فضائية سكاى نيوز عربية أفادت قبل قليل، بأن نحو 20 صاروخا تم إطلاقهم من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وبلدية عسقلان قررت فتح الملاجئ العامة.

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