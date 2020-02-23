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48 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

اقتحم 48 مستوطنا، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية – وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المستوطنين تجولوا في الباحات بشكل استفزازي انطلاقا من باب المغاربة وصولا إلى باب الرحمة قبل مغادرة المكان.

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وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في محيط الحرم الإبراهيمي، وشددت من إجراءاتها على الحواجز المحيطة به والبوابات المقامة على مداخله، ونشرت أفراد الوحدات الخاصة على بعض المداخل والمحاور المحيطة بالحرم، وأغلقت الممرات التي يسلكها المواطنون بالشوادر لحجب الرؤية، وجلبت مزيدا من المكعبات الأسمنتية للمنطقة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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