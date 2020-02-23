شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة شخصين بانفجار قنبلة في طرابلس اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 أُصيب شخصان في انفجار قنبلة بمبنى سكني في مدينة طرابلس اللبنانية، يوم الأحد، وفق مصادر أمنية.

وقالت المصادر: إنه تم اعتقال الرجل المتهم بتفجير القنبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شخصين بانفجار قنبلة في طرابلس اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.