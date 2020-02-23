شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت اليوم الأحد، صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة، فى نبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز"

وتأتي هذه التطورات على إثر التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين على حدود القطاع، حيث سقط أحد المواطنين الفلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية.