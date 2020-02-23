قبلان: نتمنى التريث لأداء الزيارات الدينية للحد من انتشار كورونا

دعا رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الإمام الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ اللبنانيين في بيان، إلى "التعاون مع الجهود المبذولة، للحد من انتشار ​فيروس كورونا​، والامتثال إلى توجيهات ​وزارة الصحة​، والجهات الطبية، للحؤول دون انتشار هذا الفيروس الخطير، ونظرا إلى أهمية وضرورة حماية الموطنين اللبنانيين، وكافة مواطني الدول، التي تعاني من فيروس كورونا، ودعما لجهود الدول في محاصرة هذا الفيروس، والحؤول دون انتشاره في دول أخرى، نتمنى على الأخوة الزوار والمعتمرين والحجاج وأصحاب الحملات، التريث في السفر لأداء الزيارات الدينية والعمرة، حفاظا على سلامتهم، ودعما للجهود المبذولة في محاصرة هذا الفيروس".

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