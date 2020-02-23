النشرة: إخماد حريق داخل معمل فحم مقابل مفرق درب السيم

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان عناصر اطفاء ​بلدية صيدا​ اخمدوا حريقا داخل معمل فحم العود لصاحبه محمد الشامية وذلك مقابل مفرق ​درب السيم​، وأن الاضرار مادية فقط.

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