كاظم إبراهيم: طلبنا الوحيد أن تدعم الدولة سعر الطحين

أكد رئيس إتحاد نقابات الأفران في ​لبنان​ كاظم إبراهيم أنه "في السابق كانت ​الدولة​ تدعم الرغيف أما اليوم فانعدم الدعم، وطلبنا الوحيد أن تدعم الدولة سعر ​الطحين​ لنتمكن من الاستمرار فأسعار السلع كلها ترتفع، وكيف نبيع ​رغيف الخبز​ ب​الليرة اللبنانية​ ونستورد المواد الأولية ب​الدولار​؟"

وعن عدم تلبيتهم دعوة وزير ​الاقتصاد​ راوول نعمه، أجاب "كان لدي موعد جمعية عمومية عندما طلب مني وزير الاقتصاد مقابلته وهو كان يعلم أني مرتبط بالتزامات مسبقة وعندما طلبت تحديد موعد آخر أعلموني أنهم سيتواصلون مع الوزير ويبلغونني جوابه ولكنهم لم يعيدوا الاتصال بي بعدها".

ولفت إبراهيم الى أن "رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ سمع صرختنا وأنصفنا"، مشددا على أن "يوم الثلاثاء أريد إسترجاع حقي".