أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن سقوط جريحان جراء ​حادث سير​ على طريق عام البص - مفترق ​البرج الشمالي​، ونقلت العناصر جريحاً إلى ​مستشفى​ حيرام والآخر إلى مستشفى جبل عامل في ​مدينة صور​ . إضغط للمزيد

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