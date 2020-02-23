زاسبكين: فرصة استمرار البحث عن نقاط مشتركة مع تركيا حول الوضع السوري معدومة

أكد ​السفير الروسي​ في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبكين​ ان النقاشات مع ​تركيا​ حول ازمة ​سوريا​ معلقة، مشيرا الى أنه لا يوجد هناك إمكانيات او فرص للاستمرار بالبحث عن نقاط مشتركة الأن وقد وصلنا الى هذه الحالة مع التركي.

واستنكر في حديث تلفزيوني "القصف المستمر، فمن الناحية الانسانية القصف المستمر من قبل المجموعات المسلحة أمر مرفوض، وهذا جانب انساني مهم، فهناك ​ضحايا​ من الناس الابرياء وهذا ما نطرحه بأي منصة كانت، دولية أو غير دولية وهذا شيء يجب ان يؤثر على الجميع، اما الأمر الآخر فمثلا هناك نقاط تركية يأتي القصف من خلفها".

وقال زاسبكين: "الاعتراف ان المدفعية التركية تساعد هجوم المسلحين فهذا أيضا تصريح ميداني ولكن يملك بعدا سياسيا وعسكريا كبيرا جدا".