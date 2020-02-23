حسن:على الأهل الذين أتوا من دول فيها كورونا عدم ارسال أولادهم للمدارس

طلب وزير الصحة حمد حسن عبر الـ LBCI بالتوافق مع وزير التربية طارق مجذوب،من الأهالي الذين كانوا في ايران أو في دول تبيّن أنّ فيها اصابات بفيروس كورونا، عدم ارسال أولادهم الى المدارس والجامعات كإجراء احترازي لمدة 15 يوماً.
وكان أمس وزير الصحة حمد حسن، قد أعلن عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان، بعد تبيان نتيجة فحص الـPCR لمريضة عزلت أمس بعد قدومها على متن طائرة قادمة من مدينة قم الإيرانية.كما دعا حمد المواطنين الاتصال بالرقم 76/592699 عند ظهور أي عوارض مرضية.
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