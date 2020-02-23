حسن:على الأهل الذين أتوا من دول فيها كورونا عدم ارسال أولادهم للمدارس

طلب ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ عبر الـ LBCI بالتوافق مع وزير التربية طارق مجذوب،من الأهالي الذين كانوا في ​ايران​ أو في دول تبيّن أنّ فيها ​اصابات​ ب​فيروس كورونا​، عدم ارسال أولادهم الى ​المدارس​ و​الجامعات​ كإجراء احترازي لمدة 15 يوماً.

وكان أمس وزير الصحة حمد حسن، قد أعلن عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في ​لبنان​، بعد تبيان نتيجة فحص الـPCR ل​مريضة​ عزلت أمس بعد قدومها على متن ​طائرة​ قادمة من مدينة قم الإيرانية.كما دعا حمد المواطنين الاتصال بالرقم 76/592699 عند ظهور أي عوارض مرضية.