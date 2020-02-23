مصادر للـ"mtv": وفد صندوق النقد الدولي لم يأت بخطة الى لبنان لأنه لا يثق بالمسؤولين اللبنانيين

أكد أحد المشاركين في الاجتماعات مع وفد ​صندوق النقد الدولي​ لقناة الـ"mtv" أن "وفد صندوق النقد الدولي لم يلمس من المسؤولين ال​لبنان​يين أي خطوة جدية لجهة التعاطي في الملف المالي اللبناني"، مؤكدا أن "الوفد لم يأت بخطة الى لبنان لأنه لا يثق بالمسؤولين اللبنانيين".

وأشار المصدر الى أن "صندوق النقد الدولي يعلم أن لبنان بحاجة الى برنامج بشروط نقدية إلا أنه يريد أن يعطي لبنان خطة بشروطه هو والتي ستكون موجعة جدا على اللبنانيين و​الحكومة​"، موضحا أن "الإجراءات ستكون موجعة على اللبنانيين من جهة زيادة ​الضرائب​ على ​المحروقات​ وبعض السلع، وستكون موجعة على الحكومة من جهة إجبارها على تخفيض ​العجز​ في ميزانية ​الدولة​ وخصخصة ​قطاع الكهرباء​".