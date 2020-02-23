عدوان: أداء المصارف ومصرف لبنان أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​، في حديث تلفزيوني، أنه لا يمكن دفع استحقاق مالي وأنت تعلم أن الاستحقاق التالي لا يمكنك دفعه، مشيرا الى أن الواضح أن التوجه هو لعدم دفع الاستحقاق ولكن الاهم ما الخطة التي تقارب ​الوضع الاقتصادي​ بشكل كامل.

واضاف: "ننتظر لتقدم الخطة لكي نحدد موقفنا"، مشيرا الى أن الخطة يجب أن تتضمن "إصلاح الوضع الاقتصادي وذلك يتطلب إعادة هيكلة الدين وإعادة هيكلة ​المصارف​ وإعادة هيكلة ​مصرف لبنان​ ككل إضافة الى معالجة الوضع الاقتصادي الشامل. وشدد عدوان على أن لا معارك شخصية للقوات مع أحد بل وطنية، وأداء المصارف ومصرف لبنان هما من أوصلنا الى هنا، ونحن ولا مرة كنا مع وضع إسم شخص مقابل مصلحة وطن.

ورأى أن المصارف التي باعت اليوروبوند لصناديق خارجية، فهي صححت اوضاعها على حساب ودائع الناس، وليس الوقت اليوم لإلقاء المسؤوليات، ولكن يوما من الأيام على الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم امام ​القضاء​.