أكد الرئيس السابق ل​بلدية صيدا​ والطبيب المختص في الامراض الجرثومية ​عبد الرحمن البزري​، في حديث تلفزيوني، أن "الاجراءات الوقائية التي إتخذتها ​وزارة الصحة​ لمكافحة فيروس "​الكورونا​" جيدة ويمكن تطويرها، وتم إعتمادها في دول أخرى"، مشيرا الى أنه "عندما كانت المشكلة خارجية كان المطلوب فقط مراقبة ​المطار​، لكن بعدما سجلت إصابات بـ"الكورونا" في داخل ​ايران​، أصبح علينا مراقبة المعابر البرية أيضا التي تصل ايران بالدول الأخرى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البزري: لمراقبة المعابر البرية التي تصل ايران بالدول الأخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.