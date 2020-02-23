شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور:" اللى هيمد أيده على محام هقطعهاله" بشرط أن نكون أصحاب حق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عاشور نقيب المحامين، أثناء لقاء مفتوح مع المحامين بمحافظة سوهاج،" اللى هيمد أيده على محام فى مصر هقطعها ليه" جاء ذلك ردا من النقيب حول واقعة أحد المحامين يدعى هيثم فتحى مع أحد الضباط، حيث أكد أنه هناك مذكره موجودة الآن على مكتب وزير الداخلية ويتم التحقيق فيها وسوف نرد للمحامى حقة من أى مسئول بسوهاج.

وأشار النقيب، إلى أننا فى وطن واحد وأى مشكلة لأى محام فى سوهاج تؤلم أى مسؤل نقابى بأى مكان فى مصر وأنا مسؤل عن أى محام فمصر ومسؤل عن دفع أذاه بالقانون شريطة أن يكون صاحب حق.

جاء اللقاء بحضور عدد كبير من المحامين وأعضاء نقابة المحامين، وذلك فى إطار لقاءاته المتعددة بالمحامين على مستوى الجمهورية، ويشهد اللقاء إجابة "عاشور" على التساؤلات وعرض آخر المستجدات النقابية، وذلك بحضور مرشحو النقابة العامة على مستوى الاستئناف، وكان فى استقبالهم ماهر رشوان نقيب محامين محافظة سوهاج وأعضاء النقابة.

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وفى بداية كلمته وجه نقيب المحامين بمحافظة سوهاج رسالة إلى كل من دعوا إلى مقاطعة سامح عاشور قائلا: ها هى سوهاج وها هو سامح عاشور انتبهوا لقيمتكم الكبيرة، أنتم محط أنظار جميع محافظات مصر لأنكم أبناء النقيب وأصدقاؤه وأخوته.

وعرض رشوان مشكلة مطالبة حاملو كارنية النقابة 2020 بالقيمة المضافة، وطالب من النقيب العام أن يوضح الأمور لأن البعض يتحدث فيها والكل هنا يتحدث فى أن سوهاج ليس لها نادى للمحامين وطالب بتخصيص الشقق للمحامين سوهاج.

وأوضح سيف السيد حماد عضو نقابة محامين سوهاج، أن الرجال الذين عاهدناهم فى كل المواقف هم صادقون فى العهد أقول لكم حافظوا على رموزكم فمن الصعب أن يتكرر الرموز والقيادات من الصعب أن يتكرر سامح عاشور وماهر رشوان وغيرهم فمن الذى حارب من أجلكم وحكم عليه بعامان فقط من أجلكم ومازلنا نحارب من أجل زيادة موارد المحامين والمعاشات كحد أعلى 3000 جنيه وحد أدنى 1000 جنيه وسوف يزيد المعاش والخدمة الصحية بما يرضيكم.