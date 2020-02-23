شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. برنامج الكبسولة يعرض وثيقة تكشف خطة الجماعة الإرهابية لإدارة الحرب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بث برنامج الكبسولة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط، وثيقة حصرية تكشف خطة الجماعة الإرهابية لإدارة الحرب الإلكترونية ضد مصر، حيث تضمنت الوثيقة مجموعة من الأوراق تكشف الدور الحقيقى لمنابر الجماعة التى تبث من الخارج ومخطط نشر الفوضى والتحريض على العنف الذى تمارسه تلك القنوات التحريضية، حيث تضمنت الوثيقة عدد وحدات منابر الإخوان التحريضية ضد مصر.

وقال تقرير البرنامج، المذاع على إكسترا نيوز، إن هذه الوثيقة تعد ورقة أولوية حول تلك المنصات الإعلامية التي استحدثت قيادات الإخوان في تركيا مركزها الإعلامى، موضحا أن هناك مجموعة جديدة من تلك الوحدات أول تلك الوحدات سموها الرصد والمتابعة وهذه هدفها رصد معلوماتى تقوم بتتبع القضايا من أجل الاستفادة منها وإعادة تدويرها من أجل استهداف الدولة المصرية.

وتضمنت الوحدات أيضا وحدة التحليل السياسى، وهدفها تحليل القضايا لبدء تنظيم الحملات التحريضية، بجانب وحدة التخطيط التي تتمثل في التخطيط لتلك الحملات الإرهابية، بالإضافة إلى وحدة الخطاب ، وهى المسؤولية من خلال تحديد زاوية التناول والمعالجة.

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ولفت التقرير إلى أن هناك وحدة السوشيال ميديا وهى المسؤولة عن إدارة صفحات الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتمعاى "فيسبوك وتويتر ويوتيوب" وتنظيم الحملات الإلكترونية مثل الهاشتاجات.

وفى وقت سابق كشف مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان والخبير في شئون الجماعات الإسلامية، عن سبب الخلاف بينالمقاول الهارب محمد علي ، وأيمن نور .

وقال مختار نوح، خلال حواره مع الإعلامية أماني الخياط، ببرنامج الكبسولة، والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن عملية نصب تعرض لها المقاول من قبل أيمن نور كانت السبب وراء اعتزاله العمل السياسي، قائلا:"كان في 5 مليون دولار جاية لمحمد علي ولكن طمع فيها أيمن نور".